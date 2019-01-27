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Водителям придется бесплатно возить ветеранов: готовится важный закон
Министерство по делам ветеранов предложило повысить штраф за отказ водителей общественного транспорта бесплатно перевозить ветеранов.
Новосозданное министерство ветеранов передало законопроект в профильный комитет Верховной Рады, говорит Ирина Фриз в своем Facebook.
Законопроект касается повышения штрафа за отказ водителя общественного транспорта в перевозке льготников. С хамством и откровенным нарушением закона в этой сфере ветераны сталкиваются часто. Мы значительно повысили штраф, поэтому надеюсь, желающих отказать ветерану в льготе на проезд станет меньше, – подчеркивает Фриз.
Однако, конкретная сумма штрафа так и не названа.
Отмечается, что пока безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки ветеранов может повлечь штраф в размере от 8 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан.
К тому же, Фриз говорит, что ее министерство также подало законопроект о законодательном урегулировании создания Единого государственного реестра ветеранов.
"Идея его создания обсуждается уже давно. Надеюсь, законопроект будет принят в сжатые сроки, что позволит нам начать работу над нормированием порядка администрирования, доступа и использования реестра", – говорит Ирина.
Она отмечает, что реестр позволит провести аудит, систематизировать льготы и сделать прозрачной и понятной работу государства с ветеранами, а также станет базой для разработки онлайн-платформы "Е-Ветеран"
Источник : https://from-ua.
Теги: Донбасс, закон, бесплатно, водитель, ветеран
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