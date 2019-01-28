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Азаров назвал цель России на выборах президента Украины: Москва "спалилась" раньше времени
В социальных сетях разгорелся крупный скандал после того, как собравшиеся в Москве предатели под предводительством бывшего премьера Николая Азарова озвучили свой план реванша пророссийских сил на выборах президента Украины.
Видео с заявлением Азарова было опубликовано в Интернете накануне и вызвало массовые возмущения украинцев.
Азаров заявляет, что возглавляемый им так называемый "комитет спасения Украины" поддержит всех кандидатов в президенты, которые выступают против нынешнего главы государства Петра Порошенко. Более того, главная задача сбежавших в Москву предателей не допустить проведения Порошенко во второй тур.
Пророссийские силы, помимо Бойко и Мураева, готовятся выдвинуть кандидата на выборах – им стал сбежавший в Москву после Революции Достоинства Владимир Олейник. При этом социальные сети с возмущением восприняли план Азарова, открыто проклиная предателя.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, Николай Азаров, выборы президента
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