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Из Третьяковской галереи в Москве украли картину мариупольского художника
В Москве 27 января из Третьяковской галереи пропала картина знаменитого мариупольского художника Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» 1908 года.
Первыми про исчезновение картины написали пользователи в социальных сетях, после чего пропажу подтвердили в министерстве культуры РФ.
МВД России официально сообщило, что ведет розыск похитителя. Полицейские и сотрудники Росгвардии в настоящий момент проверяют и опрашивают всех, кто находится в здании, проверяют помещения галереи.
Как сообщает автор телеграм-канала «Музейный сноб», картину украли на глазах у многочисленных посетителей. Человек, укравший произведение, был похож на сотрудника музея.
«Парень, одет был просто, как работник музея, с покерфейс-выражением лица бодрым шагом подошел к картине и снял со стены. Мы и другие посетители, смотревшие как раз на картину, даже понять ничего не смогли, криков нет, может, работник меняет картину, а вор спокойно заходит за колонну, вынимает картину из рамки и уходит» , — пишет он.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Москва, картина, Третьяковская галерея
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