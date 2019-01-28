На Винничине нашли жестоко избитого ребенка

28.01.2019 15:20

Пассажирам электрички, курсирующей по территории Винницкой области, пришлось насильно отобрать у родителей малолетнего мальчика, у которого были явные признаки жестокого избиения. Мальчик был настолько сильно избит, что из-за гематом на его лице даже не мог открыть глаза. Об этом на странице «Хмельницкий 24», размещенной в социальной сети Facebook рассказала девушка по имени Ксения, которая стала очевидицей этого события, передает replyua.net.



По словам девушки, мальчика госпитализировали на станции Козятин. «Этого маленького мальчика Ивана мы увидели в электричке, он был избит своими родителями, которые прятали его во время поездки. В Козятине его сняли с электрички и отправили в Винницкую детскую клиническую больницу», - пишет Ксения. Она также добавляет, что мальчик по имени Ваня был госпитализирован в черепно-лицевое отделение Винницкой детской больницы. В настоящее время с ним пребывает его родной.



Напомним, в августе текущего года Киеве женщина на улице избила 11-летнюю девочку. По ее словам, причиной конфликта стал мусор. Девочка каталась на роликах и увидела лежащий на дороге кусок пенопласта. Она подняла его и выбросила в мусор, после чего на нее набросилась агрессивная женщина.