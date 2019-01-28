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Погода на ближайшие дни: неожиданный прогноз от синоптиков
28.01.2019 15:40
В ближайшие дни, 28-29 января, украинцев ждет улучшение погодных условий. Об этом написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.
"Понедельник в Украине еще будет холодным. Ближайшей ночью на севере и в центре до -10−17 градусов! Завтра днем морозы ослабнут, лишь на северо-востоке еще побудет до -10 градусов", - написала она, добавив, что серьезных осадков не предвидется.
По ее словам, в Киеве ближайшая ночь будет холодной, до -13−15 градусов. Но уже 28 ноября днем будет всего -3−4 градуса. Воздух будет сухим, а на дорогах гололед.
"Со вторника и далее по неделе - оттепель, сырость и даже дневные "плюсы", - написала Диденко.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, погода, прогноз погоды
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