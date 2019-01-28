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Полторак: Украина переходит к новому этапу развития техники ВСУ
Украина переходит к новому этапу по развитию техники Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Это этап создания, производства, эксплуатации новой техники: танков, БТР, ракет, машин, систем залпового огня, артиллерии. Об этом сегодня, 28 января, заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время пребывания в Харькове, сообщает пресс-служба Кабмина.
«Все это даст нам возможность защитить себя от агрессора, защитить нашу землю, родных и близких от угроз, которые, к сожалению, сейчас существуют», – подчеркнул он.
Глава оборонного ведомства подчеркнул, что от того, насколько качественно производителями выполнена продукция, зависит не только выполнение личным составом боевых задач, а в первую очередь то, сколько ребят вернутся домой живыми и здоровыми.
Степан Полторак выразил уверенность в том, что многие предприятия имеют возможность значительно усилить сотрудничество с оборонным ведомством. Министерство обороны могло бы больше заказывать продукции для Вооруженных Сил Украины. «Но здесь, конечно, требуется выполнение двух условий. Первое – это способность предприятий поставлять продукцию. И в этом направлении предприятия должны работать постоянно для того, чтобы представлять новые образцы, позиции. А Минобороны надо иметь финансовый ресурс, который увеличивается каждый год, чтобы заключать контракты, давать дополнительные рабочие места, новое денежное содержание для всех, кто работает. Таким образом, возможно значительно повысить уровень боеспособности наших Вооруженных Сил Украины», – пояснил министр обороны Украины.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, техника, ВСУ
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