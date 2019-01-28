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«Резкое потепление»: синоптики удивили прогнозом на конец января

28.01.2019 11:00
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«Резкое потепление»: синоптики удивили прогнозом на конец января

29 января, во вторник, в регионах Украины, где стояли морозы, потеплеет сразу на 6 градусов. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, синоптики рассказали, что во вторник в большинстве областей прогнозируются мокрый снег и дожди. 

30 января, в среду, теплая погода сохранится, при этом циклон продвинется уже и на восток страны, где днем ранее осадки были не существенными. А вот в южных и западных областях, напротив, выглянет солнце. 31 января, в четверг, во всех областях потеплеет еще на пару градусов, в северных регионах синоптики обещают дожди, на остальной территории установится сухая погода. На юге при этом будет до 8 градусов тепла. 

В пятницу, 1 февраля, дожди и снегопады вовсе уйдут из Украины и на всей территории страны ожидается солнечная и сухая погода. По прогнозам Гидрометцентра, теплее всего будет в западных и южных регионах, где столбик термометра будет подниматься до отметки 5-8 градусов со знаком плюс, а местами и до 10 градусов тепла.



Теги: Донбасс, потепление, январь, прогноз погоды
 
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