«Резкое потепление»: синоптики удивили прогнозом на конец января

28.01.2019 11:00

29 января, во вторник, в регионах Украины, где стояли морозы, потеплеет сразу на 6 градусов. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, синоптики рассказали, что во вторник в большинстве областей прогнозируются мокрый снег и дожди.



30 января, в среду, теплая погода сохранится, при этом циклон продвинется уже и на восток страны, где днем ранее осадки были не существенными. А вот в южных и западных областях, напротив, выглянет солнце. 31 января, в четверг, во всех областях потеплеет еще на пару градусов, в северных регионах синоптики обещают дожди, на остальной территории установится сухая погода. На юге при этом будет до 8 градусов тепла.



В пятницу, 1 февраля, дожди и снегопады вовсе уйдут из Украины и на всей территории страны ожидается солнечная и сухая погода. По прогнозам Гидрометцентра, теплее всего будет в западных и южных регионах, где столбик термометра будет подниматься до отметки 5-8 градусов со знаком плюс, а местами и до 10 градусов тепла.