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Самые ужасные черты каждого знака Зодиака
Астрологи убеждены, что не существует исключительно плохих или хороших знаков Зодиака. Каждый из них имеет индивидуальные черты. Мы собрали те странные или плохие черты характера каждого из знаков Зодиака, которые могут отпугивать от вас людей.
Овны одержимы собственными идеями. Они становятся неуправляемыми и жесткими, что может создавать дискомфорт для близких.
Тельцы не считаются с личными границами чужих людей. Заходите слишком далеко и порой даже преследуете людей.
Близнецы порой пугают окружающих своей резкой сменой настроения и планов. Порой это мешает в отношениях и отталкивает других.
Раки любят строить из себя жертву. Обычно не заступаются за себя и всегда воспринимают ситуацию хуже, чем она есть на самом деле. Стараются использовать чувства окружающих в своих интересах.
Львы слишком высокомерны. Они требуют повышенного внимания к себе даже в самых худших ситуациях.
Девы порой чрезмерно решительны и готовы идти к цели, сжигая за собой все мосты.
Весы всегда хотят контролировать ситуацию и никогда не позволяют кому-то принимать за них решения. Стремятся делать то, что считают лучшим, даже если это не так.
Скорпионы порой сталкиваются с чрезмерно бурной реакцией на вещи. Они мгновенно воспламеняются, когда происходит что-то плохое.
Стрельцы способны в один момент "забить" на многие вещи. Они не склонны привязываться к людям. И если уж они на что-то решились, даже самый отчаянный шаг, то без оглядки делают его.
Козероги отталкивают окружающих своим отсутствием эмоций. Они редко заботятся о ком-то кроме себя.
Водолеи на пути к цели не останавливаются ни перед чем. Со страстностью готовы спасать мир, но странными методами.
Рыбы отказываются видеть мир таким, какой он есть на самом деле. Часто прячутся и игнорируют окружающих.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака
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