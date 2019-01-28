- Погода на ближайшие дни: неожиданный прогноз от синоптиков15:40
- На Винничине нашли жестоко избитого ребенка15:20
- «Скорая помощь» не будет уже такой, как раньше, – Супрун15:03
- Смена власти в Венесуэле: пропагандист Путина насторожил заявлением о российском вторжении, вспомнив Донбасс 14:35
- Госбанк предупредил украинцев о росте цен14:16
- На Донбассе рухнуло здание завода. Под завалами могут находиться люди14:00
- Центр Донецка утопает в мусоре: свалки рядом с детскими садами13:48
- В «ДНР» появились «миротворцы МЧС»13:30
- Погода в феврале: синоптик удивил украинцев прогнозом13:15
- Жизнь после Томоса. Как объединяются украинские церкви13:00
Смена власти в Венесуэле: пропагандист Путина насторожил заявлением о российском вторжении, вспомнив Донбасс
Одиозный российский пропагандист Александр Коц, который на протяжении 5 последних лет освещает события в Крыму и на оккупированной части Донбасса с пророссийских позиций, направился в Венесуэлу, где уже вскоре может быть свергнут поддерживаемый Москвой режим Мадуро.
На своей странице в социальной сети Коц сделал зловещее заявление, проведя параллели с российской войной на Донбассе.
Коц загадочно прокомментировал возможность силового вмешательства в ситуацию в Венесуэле со стороны Москвы, которая раннее, как в случае с Донбассом, направила в страну подразделения ЧВК Вагнера. Примечательно, что журналисту московского издания "Комсомольская правда" пожелал удачи с авторизированного аккаунта Twitter другой пропагандист Путина — Владимир Соловьев.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Путин, Венесуэла
- На Донбассе рухнуло здание завода. Под завалами могут находиться люди14:00
- Центр Донецка утопает в мусоре: свалки рядом с детскими садами13:48
- В «ДНР» появились «миротворцы МЧС»13:30
- На Донбассе, где идут боевые действия, в два раза уменьшилось количество блокпостов12:15
- Путин готов отдать 400 км границы: «Все ради самого дорогого»11:48
- «Гестаповские методы»: в ОРДО члены НВФ в суде жестоко избили главаря батальон «Троя»11:15
- Мощная "ответка" ВСУ. Армия России считает убитых и раненых наемников10:30
- В «ЛНР» может начаться эпидемия07:33
- Никакого присоединения к РФ не будет. "ЛНР" и "ДНР" ей не нужны07:14
- При температуре 37 срочно к врачу: украинцам грозит опасная эпидемия22:20
- Погода на ближайшие дни: неожиданный прогноз от синоптиков15:40
- На Винничине нашли жестоко избитого ребенка15:20
- «Скорая помощь» не будет уже такой, как раньше, – Супрун15:03
- Шесть способов вернуться в рабочий график без стресса для организма14:48
- Смена власти в Венесуэле: пропагандист Путина насторожил заявлением о российском вторжении, вспомнив Донбасс 14:35
- Госбанк предупредил украинцев о росте цен14:16
- На Донбассе рухнуло здание завода. Под завалами могут находиться люди14:00
- Центр Донецка утопает в мусоре: свалки рядом с детскими садами13:48
- В «ДНР» появились «миротворцы МЧС»13:30
- Погода в феврале: синоптик удивил украинцев прогнозом13:15
- «Скорая помощь» не будет уже такой, как раньше, – Супрун15:03
- Шесть способов вернуться в рабочий график без стресса для организма14:48
- Создана подушка против храпа09:15
- Ваши слезы и переживания вернутся тому, кто их умышленно вызвал08:45
- В «ЛНР» может начаться эпидемия07:33
- Ученые назвали продукты, приближающие смерть22:00
- Почему нельзя выкладывать в сеть фото посадочных талонов: ответ специалиста21:40
- Медики объяснили, как чеснок может повлиять на давление21:20
- Эксперты напомнили, как уберечь зимой лобовое стекло от трещин20:19
- Ученые заявили об опасности любимого фрукта: «отеки и проблемы с давлением»18:00
- Почему жителям Донецка и Луганска Путин никогда не раздаст паспорта России: о гражданстве РФ можно забыть
- На крупном заводе в "ЛНР" произошла катастрофа: боевики признали бессилие, работникам угрожают арестами
- "Пушилин, иди в отставку!" - в Донецке жалуются на очередные "достижения" руководства "ДНР"
- Серьезный конфликт на границе "ЛНР" и "ДНР": местные жители жалуются на пророссийских боевиков в Сети
- Ситуация на КПВВ Украины: очереди на всех блокпостах
- Мощная "ответка" ВСУ. Армия России считает убитых и раненых наемников
- «МЧС ДНР» объявило «штормовое предупреждение» на выходные
- Колонна "ихтамнетов" в зимней маскировке покинула Дебальцево: местные жители опасаются обострения на фронтах
- На Донбассе боевики "ЛНР" выпустили ракету по бойцам ВСУ - много раненых, убит военный капеллан
- "Жить уже невозможно, а вы распилочные конторы штампуете", - новая идея Пушилина привела в бешенство "ДНРовцев"