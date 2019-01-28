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Смена власти в Венесуэле: пропагандист Путина насторожил заявлением о российском вторжении, вспомнив Донбасс

28.01.2019 14:35
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Смена власти в Венесуэле: пропагандист Путина насторожил заявлением о российском вторжении, вспомнив Донбасс

Одиозный российский пропагандист Александр Коц, который на протяжении 5 последних лет освещает события в Крыму и на оккупированной части Донбасса с пророссийских позиций, направился в Венесуэлу, где уже вскоре может быть свергнут поддерживаемый Москвой режим Мадуро.

На своей странице в социальной сети Коц сделал зловещее заявление, проведя параллели с российской войной на Донбассе.

Коц загадочно прокомментировал возможность силового вмешательства в ситуацию в Венесуэле со стороны Москвы, которая раннее, как в случае с Донбассом, направила в страну подразделения ЧВК Вагнера. Примечательно, что журналисту московского издания "Комсомольская правда" пожелал удачи с авторизированного аккаунта Twitter другой пропагандист Путина — Владимир Соловьев.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, Путин, Венесуэла
 
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