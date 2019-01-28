Смертельный астероид близко: сбывается пророчество Ванги и Матроны на 2019 год

28.01.2019 11:35

Несмотря на "провалившийся" конец света, который должна была принести смертоносная Нибиру, тема апокалипсиса и сегодня является самой обсуждаемой.

Ученые говорят, что Армагеддон рано или поздно случится все равно, будь он от Нибиру или же других разрушительных для человечества явлений.

Кстати, не стоит забывать и о том, что конец света пророчили известные предсказательницы, святые, проповедники, передает "Диалог.UA". Одни ученые не раз говорили о том, что двухкилометровый астероид 2002-NT7 пролетит на расстоянии 60 миллионов километров от Земли, после чего наступит смерть нашей планеты.

Другие ученые это подтверждали и подчеркивали, что траектория полета самым прямым образом связана с Землей. Третья группа исследователей опиралась на слова известной предсказательницы Ванги и святой Матроны. Они, правда, говорили, что в большей степени в конце света будут виноваты сами люди.

Кроме того, Ванга заявляла, что именно 2019 год коренным образом изменит людей, а уставшая Земля взбунтуется, что может служить предзнаменованием Армагеддона.

Многие предсказатели отмечали, что через время после "кровавой" Луны на планете начнутся войны и противостояния. Будут бушевать стихийные бедствия. Катастрофическое изменение климата, что сейчас наблюдается во многих уголках нашей планеты, цунами, падения метеоритов и прочие природные катастрофы – все это предвестники апокалипсиса. Кроме того, ученые напоминают и о катаклизмах, которые долго "спали", но проявили себя в начале 2019 года, к примеру это Йеллоустон.

Он считается одним из самых непредсказуемых и опасных вулканов в мире. Более того, все чаще астрономы говорят о том, что вокруг Солнца появилось много загадочных точек. Их нередко путают со Звездой смерти.

Однако эксперты утверждают, среди этих точек тот самый смертоносный астероид, который навестит нашу Землю уже 1 февраля 2019 года. Ранее ученые отметили, что сбылись все признаки апокалипсиса. Добавим, научный мир потрясло громкое пророчество о Христе и конце света на 2019 год.



Источник: www.dialog.ua