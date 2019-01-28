Святослав Вакарчук отказался от участия в президентских выборах (ВИДЕО)

28.01.2019 10:00

Лидер музыкальной группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться на президентских выборах в 2019 году, сообщает Обозреватель.

Заявление было опубликовано на официальном канале YouTube. По словам музыканта, ему не интересен этот пост, однако он не отказывается от борьбы за будущее Украины.