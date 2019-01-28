Украинцам рассказали о планах Путина: политолог объяснил, стоит ли бояться

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Банковая пытается всячески продемонстрировать, что среди кандидатов в президенты есть один патриот - Порошенко, а все остальные - это пророссийские политики. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал украинский политолог Константин Бондаренко.
Комментируя заявление заместителя директора Украинского института исследований экстремизма Богдана Петренко о том, что Россия планирует помочь выиграть президентские выборы в Украине лояльному политике Кремля кандидату, наш собеседник отмечает следующее: «Я не думаю, что Россия будет так активно вмешиваться в украинские вопросы. Некоторые СМИ тиражируют мифы, распространяемые высокопоставленными украинскими чиновниками, о якобы выделенных 550 млн долларов на то, чтобы продвинуть на высший пост государства некоего пророссийского политика. Фактически кампания Петра Порошенко противопоставляется остальным - все остальные кандидаты могут быть «от Путина». Поэтому я бы не стал доверять этой информации, даже несмотря на то, что ее распространяют люди, сидящие в очень высоких креслах».
«По большому счету, это не что иное, как предвыборные страшилки. Я не думаю, что Россия будет сейчас бездумно тратить деньги на авантюру в Украине с тем, что привести какого-то политика, который ровно так же, как и Порошенко, будет больше проамериканским, чем пророссийским. Да и Америка тоже не будет сейчас тратить деньги. Если и будут какие-то попытки вмешаться в ситуацию, то между 1 и 2 турами, когда уже будет понятно, кто имеет шансы победить», - добавляет Бондаренко.
По словам аналитика, «сохранение Петра Порошенко у власти сегодня лежит в плоскости российских интересов».
«Так они смогут еще 5 лет пугать россиян тем, что происходит в Украине, и показывать, что если уйдет Путин, то будет так, как в Украине», - добавляет Бондаренко.
«Если же выборы выиграет какой-то другой кандидат, то вряд ли он будет сразу ехать и подписывать какие-то соглашения с РФ, поскольку в обществе есть некий запрос на конфронтацию», - отмечает политолог.
Теги: политика, Украина, Донбасс, Путин
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