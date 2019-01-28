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Украинцам урезают "паек": отечественные производители жульничают с фасованными продуктами
На магазинных полках много неожиданностей. С продуктами, считающимися традиционными для ежедневного рациона украинцев, производители устраивают коварные махинации.
Плющат бутылки с маслом, оставляют воздух в упаковках бакалеи, делают двойное дно в конфетных коробках. В итоге платим прежнюю цену, а домой товара несем меньше. Потом изумляемся: раньше ведь одного и того же фабричного пакета с крупой хватало на более долгий срок!
Специалисты говорят, в топовую пятерку продуктов, потерявших в весе, входят растительное масло и молочные продукты. Далее идут сыпучие продукты - гречка, рис, сахар. «Урезали» также шоколадки и фасованные палки колбасы.
Ведущая в студии показывает на наглядном примере, как один и тот же производитель не досыпал 200 граммов гречки в две одинаковые упаковки – а это порция на одного члена семьи. Эксперт объясняет: некоторые производители, в то время как коллеги неоднократно повысили цены, принялись хитрить с тарой. Это явление даже название имеет - партизанский маркетинг.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, вес, продукты
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