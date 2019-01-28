Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Харькове ночью горел торговый центр

28.01.2019 10:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Харькове ночью горел торговый центр

Пожар произошел в трехэтажном торговом центре "Мираж" в Харькове в ночь на понедельник, он охватила 360 кв. м. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ГСЧС Украины.

"28 января в 3:42 в Московском районе города Харьков в трехэтажном здании торгового центра "Мираж" (ул. Академика Павлова, 160) возник пожар", - сообщили спасатели.

В 5:04 подразделениями ГСЧС пожар локализован на площади около 360 кв. м.

"Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - указали в ведомстве.

На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления ГСЧС в Харьковской области.


Фото: ГСЧС в Харьковской области

Теги: Донбасс, Харьков, пожар, ночь, торговый центр
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх