В Харькове ночью горел торговый центр

28.01.2019 10:45

Пожар произошел в трехэтажном торговом центре "Мираж" в Харькове в ночь на понедельник, он охватила 360 кв. м. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ГСЧС Украины.

"28 января в 3:42 в Московском районе города Харьков в трехэтажном здании торгового центра "Мираж" (ул. Академика Павлова, 160) возник пожар", - сообщили спасатели.

В 5:04 подразделениями ГСЧС пожар локализован на площади около 360 кв. м.

"Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - указали в ведомстве.

На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления ГСЧС в Харьковской области.