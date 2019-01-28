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В Харькове ночью горел торговый центр
28.01.2019 10:45
Пожар произошел в трехэтажном торговом центре "Мираж" в Харькове в ночь на понедельник, он охватила 360 кв. м. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
"28 января в 3:42 в Московском районе города Харьков в трехэтажном здании торгового центра "Мираж" (ул. Академика Павлова, 160) возник пожар", - сообщили спасатели.
В 5:04 подразделениями ГСЧС пожар локализован на площади около 360 кв. м.
"Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - указали в ведомстве.
На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления ГСЧС в Харьковской области.
Фото: ГСЧС в Харьковской области
Теги: Донбасс, Харьков, пожар, ночь, торговый центр
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