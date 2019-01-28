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В Украину идет резкое потепление и дожди с мокрым снегом
В Украине на этой неделе синоптики прогнозируют потепление, местами пройдут дожди с мокрым снегом. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
29 января, по всей территории страны, кроме южных и восточных областей, ожидается дождь со снегом. При этом на севере днем от -2 до 3 градусов, ночью до 9 градусов мороза. В центральных и западных областях днем 1…3 градуса тепла, ночью −1…−3 градуса. В восточных областях днем синоптики прогнозируют −1…−3 градуса, ночью −7…−10 градусов. На юге теплее, днем 6…9 градусов тепла, ночью до 1 градуса мороза.
30 января, во всех областях, кроме южных и восточных, синоптики обещают дождь, местами с мокрым снегом. На севере и в центре страны днем 2…4 градуса тепла, ночью −1…−2 градуса. В западных областях Украины днем 0…2 градуса, ночью до 4 градусов мороза. На Закарпатье немного теплее, днем 2…4 градуса, ночью 0…-2 градуса. В восточных областях днем −1…−3 градуса, ночью −2…−7 градусов. На юге Украины в этот день столбики термометра днем поднимутся до 8…11 градусов тепла, ночью 2…4 градуса.
31 января, в Украине прекратятся осадки, только в Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях возможен дождь. При этом в западных областях днем 0…2 градуса, ночью 0…-2 градуса. На севере и в центре днем 2…4 градуса тепла, ночью от -2 до 1 градуса. На востоке Украины днем от -1 до 1 градуса, ночью до 7 градусов мороза. В южных областях переменная облачность, днем 8…11 градусов тепла, ночью 2…4 градуса.
1 февраля, в Украине облачно, в южных областях пройдут дожди. В северных, западных и центральных областях страны днем ожидается 2…4 градуса тепла, ночью от -2 до 1 градуса. На востоке Украины днем 0…2 градуса, ночью −2…−5 градусов. На юге теплее, синоптики прогнозируют дожди, температура днем 5…11 градус тепла, ночью 1…5 градусов.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, погода, потепление
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