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Жизнь после Томоса. Как объединяются украинские церкви
Накануне Рождества Вселенский Патриарх Варфоломей даровал Томос об автокефалии православной церкви в Украине. Документ подписали все представители Священного Синода, таким образом украинские верующие наконец получили единую и каноническую институцию – Православную церковь Украины. Как происходит объединение, узнал Центр общественного мониторинга и контроля.
Создание единой церкви
К Православной церкви Украины (ПЦУ) автоматически присоединились общины Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Между тем российский патриарх Кирилл выступил против поместной церкви, назвав ее «воссоединением раскольников». После появления ПЦУ глава УПЦ МП Онуфрий потерял титул митрополита Киевского и всея Украины. Украинские общины МП оказались перед выбором: объединиться с новообразованной ПЦУ или стать русской церковью в Украине.
На Объединительном Соборе, состоявшемся 15 декабря, присутствовали только два архиерея УПЦ МП – митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко) и митрополит Винницкий и Барский Симеон. Они первые перешли к ПЦУ. Впрочем, большинство архиереев МП пока остаются под властью России.
По словам и.о. пресс-секретаря ПЦУ Ивана Сидора, регистрацию Киевской митрополии Православной церкви Украины завершат до конца января. На 3 февраля запланирована официальная церемония вхождения на престол предстоятеля поместной церкви митрополита Епифания. После этого общины смогут юридически присоединиться к новой институции.
Количество приходов, которые перешли из бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата в поместную церковь, постоянно растет. По последней информации их уже больше 115-ти. Среди них – два кафедральные соборы (Спасо-Преображенский собор в Виннице и Николаева-Успенский собор в Коломне).
Вопросы имущества
Чтобы урегулировать переход церковных общин и решить имущественные вопросы, Верховная Рада 18 января приняла изменения в закон «О свободе совести и религиозных организациях». В частности, депутаты определили, что религиозная община может изменить подчиненность, если за это на собрании проголосует две трети прихожан и засвидетельствует свое решение подписями.
В ПЦУ говорят, что сторонники русской церкви выступали против принятия этого закона, поскольку ранее могли шантажировать прихожан тем, что они лишатся своего храма. Но в документе четко указано, что храм остается в собственности общины.
«Запрещается совершать любые действия, следствием которых может стать отчуждение имущества религиозной организации, в частности его продажа, обмен, залог, установление ипотеки, бесплатная передача в собственность и управление другим лицам до завершения процедуры изменения подчиненности в канонических и организационных вопросах», – говорится в законе.
Таким образом, комментируют эксперты, прихожане могут перейти к поместной церкви, даже если их священник против. А часть прихожан, которая выступает против перехода, вправе образовать новую общину. Но тогда они должны заключить новый договор о пользовании храмом и имуществом с их владельцем. Сейчас закон направлен на подпись Президенту Украины Петру Порошенко.
Сложности перехода
Больше всего приходов Московского патриархата перешли к поместной церкви в Винницкой области – более 30. Также среди лидеров Хмельницкая и Черкасская области. Кроме того, об объединении с ПЦУ объявили общины в Волынской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой и других областях.
Интересно, что инициатором перехода в одних случаях является священник, в других – сама община. Например, в селе Мерва Гороховского района Волынской области решение об объединении было обоюдным и назревало давно.
«Мысль о переходе у нас появилась давно, но мы ждали Томоса от Вселенского Патриарха. Когда 5 января Томос был подписан, а 6 января вручен митрополиту Епифанию, мы после Рождественской службы собрались на собрание и единогласно община проголосовала за переход к Православной церкви Украины. У нас есть протокол собрания, все задокументировано. Я уже написал соответствующее письмо митрополиту Волынскому и Луцкому Михаилу», – рассказал отец Павел (Клицук).
Впрочем, не везде процесс такой слаженный. В нескольких волынских селах священники отказались исполнять желание общины и даже угрожали прихожанам. Например, жители Красоноволи Мановецького района не пустили священника на службу, а в селе Бронница Камень-Каширского района священнослужитель УПЦ МП вместе с несколькими десятками мужчин требовал от председателя сельсовета показать списки тех, кто голосовал за разрыв связей с московской церковью. Похожие инциденты произошли в Житомирской и Одесской областях.
Так, в поселке Пужайково Балтского района, община которого первая в Одесской области заявила о переходе с МП к ПЦУ, сейчас нет собственного батюшки. Бывший протоиерей Владислав Тарасов сначала людей поддержал, а потом под давлением русской церковной власти отказался служить в украинской церкви. Впрочем, как отмечают эксперты, процесс возрождения единой православной церкви в Украине уже не остановить. В ПЦУ ожидают, что через несколько лет больше половины приходов УПЦ МП перейдет к украинской церкви.
Сергей ИВАНЕНКО.
Теги: Украина, Донбасс, религия, церковь, православие
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