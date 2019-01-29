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"Он поддерживал Донбасс", - в "ДНР" восхищаются поступком предавшего Украину Ракицкого
Многие чиновники так называемой "ДНР" поддерживают решение футболиста "Шахтера" Ракицкого перейти в российский "Зенит".
Об этом в комментарии "Спорт-Экспрессу" заявил "глава федерации футбола" "ДНР", ветеран "Шахтера" Игорь Петров, передает "Диалог.UA".
Ранее еще один украинский спортсмен предал Украину и поехал в Россию. По его словам, российский "Зенит" значительно усилился благодаря приобретению Ракицкого, так как это сильный игрок 29 лет, который готов играть еще несколько лет на высшем уровне. У игрока просматривался спад в последние два сезона, однако в "Зените" он еще может себя проявить. Боевик уверен, что Ракицкий и далее будет поддерживать Донбасс, так как всегда хорошо относился к сепаратистам. Петров сообщил, что люди в Донецке уважают футболиста за его позицию, которую он не меняет. Сепаратист пояснил, что Ракицкий - человек с характером, который выбрал свой путь. Петров уверяет, что, возможно, после этого футболист больше не попадет в состав сборной Украины, в которой всегда отказывался петь гимн. Псевдоглава "федерации футбола" "ДНР" не сказал о том, что футболиста пригласят выступать за сборную "ДНР", хотя ранее такие предположения появлялись в СМИ.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, футбол, спортсмен, боевик, гимн, сборная, ДНР, футболист
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