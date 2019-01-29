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Потепление, дожди и снег! Стало известно, какая погода нас ожидает в последний день января

29.01.2019 15:37
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Потепление, дожди и снег! Стало известно, какая погода нас ожидает в последний день января

В четверг, 31 января, в Украине ожидается плюсовая температура воздуха и осадки в некоторых областях. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Как отмечается, 31 января дожди со снегом пройдут только в Житомирской, Ровненской, Сумской, Черниговской и Киевской областях. На остальной территории страны осадков не ожидается.
Теплее всего в этот день будет на юге: 7-9 тепла днем и 1-2 градуса с отметкой "плюс" ночью. На остальной территории Украины дневные температуры установятся на уровне 1-4 тепла, а ночью столбики термометров покажут от 1 мороза до 1 тепла.



Теги: Донбасс, снег, дождь, потепление, прогноз погоды
 
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