Потепление, дожди и снег! Стало известно, какая погода нас ожидает в последний день января

29.01.2019 15:37

В четверг, 31 января, в Украине ожидается плюсовая температура воздуха и осадки в некоторых областях. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Как отмечается, 31 января дожди со снегом пройдут только в Житомирской, Ровненской, Сумской, Черниговской и Киевской областях. На остальной территории страны осадков не ожидается.

Теплее всего в этот день будет на юге: 7-9 тепла днем и 1-2 градуса с отметкой "плюс" ночью. На остальной территории Украины дневные температуры установятся на уровне 1-4 тепла, а ночью столбики термометров покажут от 1 мороза до 1 тепла.