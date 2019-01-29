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Тука выступил с критикой насчет плана Сайдика по Донбассу: "Прозвучали только общие тезисы". ВИДЕО
В Украине раскритиковали мирный план по Донбассу. Это сделал Георгий Тука, который сообщил о том, что подобный план вызывает слишком много вопросов, а его тезисы звучат обобщенно.
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука начал критиковать предложенный со стороны Европы план, который должен урегулировать конфликт на Донбасса. Об этом замминистра сообщил во время эфира одного из украинских телеканалов, передает издание "Диалог.UA".
Речь шла о плане Мартина Сайдика, который решил помочь Украине. Безусловно, Тука поблагодарил политика за его желание помогать Украинскому государству, однако он не мог не отметить несколько проблем, связанных с этим планом. "Прозвучали только общие тезисы от господина Сайдика. В СМИ никто не услышал ничего нового. С такими тезисами сложно поспорить, однако они вполне приемлемы для Украины. Но, как показывает практика, настоящий дьявол кроется исключительно в деталях, а они, в свою очередь, нам пока неизвестны. В любом случае обширного плана нашему министерству никто не представлял", - сказал в самом начале Тука. "Меня одного интересует ряд вопросов: как они будут демилитаризировать незаконные вооруженные формирования на Донбассе? Какие сроки вообще нужны для этого? Что значит амнистия? Как видите, придется еще много чего уточнить у наших партнеров", - подытожил Тука.
Теги: Украина, Донбасс, Европа, СМИ, конфликт, критика, план, Тука
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