«Город превратили в кислотную язву»: в соцсетях рассказали о последствиях химатаки в Крыму

30.01.2019 09:47

Город Армянск на временно наподконтрольном полуострове Крым продолжает страдать от экологической катастрофы. Об этом сообщает в Twitter пользователь «КРЫМский бандеровец».

«Крым. До о*****и Армянск не славился экологически чистым воздухом, но о******ы превратили город и его окрестности в зону экологического бедствия. Прочтите свежие комментарии из города, который превратили в кислотную язву», — написал он и опубликовал сообщения жителей о ситуации в Армянске.

Отмечается, что в одном из пабликов к крымчанам обратился житель города Сибай, где из-за массовой добычи руды возникли похожие проблемы с экологией.

«Всем ставят ОРВИ или пневмонию. Была ли у вас эвакуация? А какие меры предприняли?» — поинтересовался автор.

В ответ местные жители пожаловались на серьезные проблемы со здоровьем, на качество воздуха и назвали Армянск «кислотным отстойником».

Источник: https://donpress.com