Как «избавиться» от «евробляхи»? Время поджимает

30.01.2019 12:45

Количество растаможенных "евроблях" на сегодняшний день бьет рекорды. Однако, еще далеко не все украинцы решили – стоит ли им платить за «растаможку». Какие же варианты у них имеются?



Льготный период подходит к концу 22 февраля (в это время можно оплатить вдвое меньший акцизный налог), а 24 мая оканчивается так называемый переходный период, в течение которого "бляхеры" могут свободно передвигаться на еврономерах. После этого правоохранители обещают жестко реагировать на все случаи нарушения налогового и таможенного законодательства.



По льготным условиям украинцы уже оформили свыше 30 тыс. авто. Оптимистичный прогноз - до конца переходного периода украинские номера получат 250-300 тыс. машин.

При этом представители организации "Авто евро сила", лидер которой недавно объявил о намерении баллотироваться в президенты, продолжают искать обходные пути. Недавно они заявили, что подготовили специальные указания, которые передали руководителям своих филиалов по всей стране. Инструкции должны "помочь пользователям авто на "еврономерах" в законном поле защитить себя от "драконовских" штрафов и продолжить борьбу за доступное растаможивание". Удастся ли им это сделать - покажет время. В любом случае – это рискованная стратегия.

Какие еще варианты есть у владельцев "євроблях"?

Заплати налоги - спи спокойно



Первый вариант - легализация авто через растаможивание. Он подходит и тем, кто планирует оставить транспортное средство, и тем, кто хочет продать машину. Но тут возникает одна из главных проблем - далеко не каждый может найти реального владельца и снять авто с регистрации. Другой момент - целесообразно ли вообще такое транспортное средство регистрировать на украинских номерах. Растаможивание старой машины с большим объемом двигателя может лечь неподъемным грузом. Впрочем, каждый сможет рассчитать сумму самостоятельно. Для этого в интернете существуют специальные калькуляторы.

Оставить за границей

Немало таких авто вынужденно ржавеет в пограничных зонах Польши, Венгрии и других европейских стран, граничащих с Украиной. На это есть две причины. Во-первых, с момента вступления в силу закона о "євробляхах", с 25 ноября 2018 года, гражданам Украины запретили ввозить такие авто без уплаты таможенных платежей или денежного залога, который почти равняется стоимости растаможивания. Эта норма отсекла огромное количество машин, владельцы которых находились за рубежом и не планировали или не могли оплатить все налоги. Во-вторых, если гражданин ввез авто по так называемой транзитной схеме и оформил его на свое имя, у него скоро могут возникнуть проблемы с законом. О брошенных машинах в ВИДЕО:

Продать машину на запчасти



«Евробляху» можно разобрать и продать пригодные для использования запчасти. Конечно полностью вернуть стоимость машины не выйдет. Однако часто это более выгодно, чем просто сдать "железного коня" на металлолом. На специальных площадках за авто в зависимости от его состояния можно получить 300-1300 дол. Более выгодно самостоятельно разобрать транспортное средство и продать исправные детали через интернет. Спросом пользуются: исправный двигатель, колеса, невредимое стекло, радиатор, трансмиссия. Отдельная тема - салон автомобиля. В зависимости от состояния и модели машины за него можно получить неплохую сумму. Другие металлические составляющие можно сдать на металлолом. Хотя, если автомобиль в плохом состоянии, вы не располагаете временем, чтобы продавать авто на запчасти, выход – металлолом.

Сдать на металлолом или же утилизировать



Такой вариант подойдет владельцам «рухляди» - старых авто или машин, серьезно пострадавших в ДТП. Разбогатеть не получится, но можно спасти несколько тысяч гривен. Сначала все же стоит попробовать продать пригодные запчасти на специальных сайтах.

Если сдавать машину в полной комплектации, то можно получить 3,5-5 тыс. грн за тонну. Если же отделить стекло, пластик, резину, жидкости и металл, то вознаграждение существенно вырастет. Стоимость утиля черных и цветных металлов в разных областях отличается, потому рассчитать точную сумму сложно. Например, в Киеве стоимость тонны черного металла колеблется в пределах 4-7 тыс. грн. в зависимости от площадки, а килограмм алюминия стоит 30-60 грн. Зная характеристики авто, можно рассчитать приблизительную сумму.

Другой путь - утилизация. Такой вариант, по мнению экспертов, наименее вероятный. Прежде всего, чтобы сделать все в соответствии с буквой закона, машину надо снять из учета, что будет непросто. Также в Украине попросту не выполняется закон об утилизации. Нет стимулирования и никаких компенсаций. И вообще такое авто просто некуда сдавать. Утилизационных центров попросту нет. И бизнесу невыгодно такие центры строить. Ведь клиентов будет чрезвычайно мало – владельцы «автохлама» предпочтут разборку или металлолом.

Сделать клумбу



Некоторые "европейские" авто доживают свой во дворах… в виде клумб. И это не самый плохой вариант для ржавой рухляди. Дело в том, что возраст многих "евроблях" в Украине превышает 15 лет. Купленные за «гроши» они служат минимум пару лет. Потом начинают безбожно ломаться и требовать все новых денежных «вливаний». Если прибавить, что дальнейшая эксплуатация "бляхи" может угрожать штрафом 170 тыс. грн, вопросов остается еще меньше. Стоит отметить, что "євробляхи" преимущественно покупались как временное транспортное средство, а их владельцы понимали, что рано или поздно все может окончиться.

Судя по заявлениям властей, переходный период продолжен не будет, и уже с 24 мая полиция начнет останавливать, штрафовать и отправлять авто нарушителей на штрафплощадки. У водителей "евроблях" осталось менее трех месяцев, чтобы выбрать наиболее приемлемый вариант.



Единственное, чего не стоит делать, - оставлять авто во дворе многоэтажки или на обочине дороги.

Источник: http://kr24.com.ua