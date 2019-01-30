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Ледяная погода: синоптик объявила, когда в Украину вернутся холода
Погода в Украине 31 января будет "мокрой" практически по всей стране.
Как сообщила синоптик Наталья Диденко, украинцев в четверг дождь и снег везде, кроме восточных регионов, передает Главред.
"Оттепель, "плюсы", туманы, морось, дождь, мокрый снег, лужи из льда, сосульки – все это в большинстве областей Украины завершает январь и начинает февраль", – пишет она.
По ее данным, ночью в Украине от 0 до -3 градусов, а днем, в среднем, до +4 градусов. Теплее всего будет на юге – до +9 градусов и в Крыму – до +14 градусов.
На дорогах по-прежнему гололедица.
"Теплая погода продлится до конца следующей недели. По предварительным прогнозам, похолодание придет с 8 февраля. Пока – греемся и спим на ходу", – советует синоптик.
Погода в Киеве 31 января будет облачной и сырой. Ожидаются дождь и туманы. Термометры покажут максимум до +2 градусов.
"Очень скользко!" – предупредила Диденко.
Теги: Донбасс, снег, гололед, холод, прогноз погоды
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