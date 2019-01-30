«Мы нападаем без предупредительной мимики! Молитесь»: в РФ пригрозили Украине полномасштабным наступлением

30.01.2019 14:18

Владимир Соловьев, который известный своей скандальной риторикой в сторону Украины, отличился новым бредовым заявлением, отметив, что протесты в Венесуэле развяжут руки Кремлю и тот нападет на нашу страну, передает replyua.net.

Об этом пропагандист рассказал в эфире своей авторской программы на российском телеканале «Россия 1». «Венесуэльский сценарий нам развязывает руки в Украине. Вы молитесь, чтобы американцы войска не ввели в Венесуэлу. Я вам так скажу: многие, кто вот так ручкой на Россию делали, потом, когда зубы не досчитывались и не понимали, что происходит, говорили: «Так мы же шутили»», — свысока высказался Соловьев.

Кроме всего прочего, Соловьев также вспомнил исторические моменты, отметив, что РФ насколько могущественная страна, что смогла в свое время «разобраться» с международными террористами, которые считали, что «поставили Россию на колени», так и с Адольфом Гитлером, который считал, что покорил ее. «И в промежуточке — куча разных придурочков. Кончается всегда одинаково. Самая большая ошибка: вот не надо недооценивать медведя. Мы нападаем без предупредительной мимики, мы долго ждем, но когда нападем, мало никому не кажется!» — язвительно подытожил Соловьев.