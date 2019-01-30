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Пенсионеров крупно надули: кому и как урежут пенсии
В Украине дефицит Пенсионного фонда в 2019 году вырос на 16 млрд грн. Главное последствие – снижение размера будущих пенсий.
Сейчас, по оценкам эксперта в сфере пенсионного обеспечения Галины Третьяковой, украинцы на заслуженном отдыхе в среднем получают 35% своей зарплаты, пишет Обозреватель.
Хотя стандарты Международной организации труда, которые обязалась выполнять Украина, говорят о том, что размер пенсии должен составлять не меньше 40% привычного заработка. "И коэффициент замещения будет снижаться с каждым годом", – уверена Третьякова.
Даже при условии роста зарплат и детенизации рынка, решение Кабмина в рамках реформы снизить коэффициент оценки стажа с 1,35 до 1%, так или иначе приведет у снижению размера всех будущих выплат.
Простые украинцы начнут чувствовать на себе нововведение только начиная с текущего года. В прошлом году в качестве "переходного периода" в формуле временно ввели более выгодные условия (считали среднюю зарплату за два, а не три предыдущих года). А уже в этом году пенсионер, который будет выходить на заслуженный отдых, получит примерно на 26% меньше, чем мог бы получить при таких же условиях, но по старой формуле (действовала до реформы 2017 года).
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, пенсионер, пенсии
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