Путин проигнорировал мольбы о помощи "ихтамнетов", заключенных в Украине за войну на Донбассе

30.01.2019 16:08

Российские наемники, которых осудили за преступления на Донбассе, отправили письма Путину с криками о помощи, которые хозяин Кремля проигнорировал.

"Ихтамнеты" отправили обращения к главе России с просьбой обменять их на украинских пленников еще в августе прошлого года, однако не были услышаны, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Новую газету".

Судьба соотечественников Путину, который собрался защищать русских по всему миру, безразлична, поэтому заключенные не дождались ответа или визита консулов. Российские наемники в своих письмах жалуются Владимиру Владимировичу на проблемы со здоровьем, которое ухудшилось в тюрьме, а помощи медиков они якобы не получали. Однако российский агрессор продолжает играть в "ихтамнетов", жертвуя жизнями своих граждан. Все обращения, отправленные в Кремль, заканчиваются практически одинаково.