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Путин вторгнется в Украину: «он не остановится», угрожающий прогноз на 2019 год
Владимир Путин может решиться на полномасштабное наступательную операцию на территории Украины
Подобный прогноз прописан в масштабном отчете разведывательного сообщества США относительно основных угроз, стоящих перед миром.
Как отмечают разведчики Соединенных Штатов, масштабное нападение российско-оккупационных войск на Украину в 2019 году является «операционно возможным, но не вероятным».
«Мы оцениваем, что масштабное нападение со стороны России, или российских формирований является операционно возможным, но не вероятным в 2019 году», – заявил глава Национальной разведки США Дэн Коутс.
Разведка Штатов также отмечает, что напряжение в отношениях между Киевом и Москвой в Азовском и Черном морях будет продолжать усиливаться, «потому что каждая из сторон будет подтверждать суверенные права и возможности действий на море».
«РФ продолжит военную, политическую и экономическую дестабилизацию Украины для того, чтобы повредить усилиям Киева по интеграции в ЕС и усилении связей с НАТО», – уверяет Коутс, выступая с презентацией доклада.
Американские разведчики также уверены, что перехват российскими военными украинских кораблей в Керченском проливе и задержка команд судов в ноябре 2018 года демонстрирует готовность России ограничивать свободу навигации Украины в регионе.
Помимо этого, Владимир Путин готов совершать политическое давление на руководство страны, особенно в преддверии выборов в Украине в этом году.
«Кремль постарается удержать и по возможности расширить свое влияние в странах бывшего СССР, которые,как он считает, принадлежат к его сфере влияния», – подытожил Коутс, представляя высокопоставленными чиновникам США свежий разведывательный отчет.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, война
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