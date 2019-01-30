- «Сегодня можете не ждать»: в Донецке серьезные проблемы с транспортом12:10
- Что скрывают вооруженные боевики «ДНР» на блокпосту под Горловкой11:50
- Зеленский собрал многотысячную армию: «Такого не было даже на Майдане»11:36
- Эксперты: Украинцев пичкают опасными продуктами-подделками11:20
- В Днепре расстреляли внедорожник с пассажирами: первые подробности11:00
- Ситуация на КПВВ «ДНР»: со стороны Курахово — опять бизнес, под Горловкой большая пешая очередь10:42
- В Крыму оккупанты сами себя загнали в тупик: Путину придется договариваться с Украиной 10:30
- «Город превратили в кислотную язву»: в соцсетях рассказали о последствиях химатаки в Крыму09:47
- КПВВ Донетчины: Пограничники рассказали, какие документы подделываются чаще всего08:46
- Ванга в свое время сообщила, кто в 2019-м станет президентом Украины08:30
В Днепре расстреляли внедорожник с пассажирами: первые подробности
Вчера вечером в городе Днепр неизвестный выстрелил во внедорожник из ручного гранатомета. Об этом представителям средств массовой информации удалось узнать из сообщения, распространенного пресс-службой полиции Днепропетровской области в социальной сети Facebook, передает replyua.net.
Как оказалось, речь идет об автомобиле марки Toyоta. В момент обстрела в его салоне находился водитель и пассажир, которые не пострадали. Сообщение об этом чрезвычайном происшествии поступило на пульт патрульной полиции около 21 часов вечера. В сообщении уточнялось, что инцидент произошел на перекрестке улицы Литейной и спуска Крутогорного. Снаряд, выпущенный из ручного гранатомета, взорвался в передней части транспортного средства. «В результате взрыва повреждено колесо авто, на месте работали следственно-оперативная группа и взрывотехники», - говорится в сообщении, распространенном полицией.
Напомним, немногим ранее в Киеве на улице Петра Запорожца, неизвестный мужчина выстрелил в голову прохожему. Пострадавший получил достаточно тяжелые травмы и был госпитализирован в отделение нейрохирургии больницы скорой помощи. Вчера стало известно, что мужчина, совершивший данное преступление, уже был задержан полицией.
Теги: Донбасс, внедорожник, Днепр, расстрел
- Вождение по-украински: джип ушёл под лёд (ВИДЕО)
- У Дніпрі затримано жінку, яка била молотком в театрі ветерана війни на Сході
- В Днепре жестоко расстреляли семью бизнесмена в частном доме - СМИ
- Стрельба в Днепре: водитель открыл огонь по авто с беременной и ребенком
- Стрельба в Днепре: задержаны четверо раненых нападавших
- Прореху сделал светофор
- «Сегодня можете не ждать»: в Донецке серьезные проблемы с транспортом12:10
- Что скрывают вооруженные боевики «ДНР» на блокпосту под Горловкой11:50
- Ситуация на КПВВ «ДНР»: со стороны Курахово — опять бизнес, под Горловкой большая пешая очередь10:42
- КПВВ Донетчины: Пограничники рассказали, какие документы подделываются чаще всего08:46
- "Отказали в праве на жизнь", - у идеолога "ДНР" Пургина беда, его с женой оставили без "паспортов" 08:15
- Пушилин новым указом обрек Донбасс на голод 07:21
- Медведчук озвучил планы "слить" Донбасс: кум Путина хочет полностью изменить Конституцию22:31
- Главари ОРДО заявили, что их не устроит победа Порошенко на выборах президента21:04
- Процесс интеграции Донбасса с Россией перешел в активную фазу, — главарь «ДНР»20:05
- Жители Донецка обсуждают, сколько стоит покататься на коньках19:33
- «Сегодня можете не ждать»: в Донецке серьезные проблемы с транспортом12:10
- Что скрывают вооруженные боевики «ДНР» на блокпосту под Горловкой11:50
- Зеленский собрал многотысячную армию: «Такого не было даже на Майдане»11:36
- Эксперты: Украинцев пичкают опасными продуктами-подделками11:20
- Нурмагомедова и Макгрегора дисквалифицировали за драку после боя11:10
- В Днепре расстреляли внедорожник с пассажирами: первые подробности11:00
- Ситуация на КПВВ «ДНР»: со стороны Курахово — опять бизнес, под Горловкой большая пешая очередь10:42
- В Крыму оккупанты сами себя загнали в тупик: Путину придется договариваться с Украиной 10:30
- Шведский отель предлагает бесплатное проживание за отказ от Интернета10:15
- В жизни изменится многое, если каждый день читать эту молитву10:00
- Эксперты: Украинцев пичкают опасными продуктами-подделками11:20
- В жизни изменится многое, если каждый день читать эту молитву10:00
- Посланы друг другу небесами: астрологи назвали идеальную пару среди знаков Зодиака09:15
- Ученые рассказали о связи между мобильными телефонами и недостатком сна у детей21:58
- Никогда так не делайте: Комаровский о серьезной ошибке в лечении гриппа14:27
- Медики выяснили, в каких дозах красное вино полезно для сердца11:13
- Что делать, если смартфон замерзает и отключается на морозе22:15
- Врачи назвали сладость, очищающую организм от токсинов21:21
- Раскрыта правда о сосисках: стоит ли есть20:30
- Японец рассказал невероятную историю жизни с девушкой, болеющей амнезией18:35
- Почему жителям Донецка и Луганска Путин никогда не раздаст паспорта России: о гражданстве РФ можно забыть
- На оккупированном Донбассе местные жители в упор расстреляли российского военного, открывшего огонь по мирным
- Ситуация на КПВВ Украины: очереди на всех блокпостах
- Мощная "ответка" ВСУ. Армия России считает убитых и раненых наемников
- Жительница Донецка: "Нас уже лишили аэропорта, а к лету не будет трамваев и троллейбусов, на Донецк больно смотреть"
- Путин готов отдать 400 км границы: «Все ради самого дорогого»
- «Идет скрытый передел»: Ходаковский объяснил проблемы с мусором в Донецке
- Процесс интеграции Донбасса с Россией перешел в активную фазу, — главарь «ДНР»
- Медведчук озвучил планы "слить" Донбасс: кум Путина хочет полностью изменить Конституцию
- В Кремле дали добро. Пушилин анонсировал рост зарплат в ОРДО