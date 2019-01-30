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В Днепре расстреляли внедорожник с пассажирами: первые подробности

30.01.2019 11:00
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В Днепре расстреляли внедорожник с пассажирами: первые подробности

Вчера вечером в городе Днепр неизвестный выстрелил во внедорожник из ручного гранатомета. Об этом представителям средств массовой информации удалось узнать из сообщения, распространенного пресс-службой полиции Днепропетровской области в социальной сети Facebook, передает replyua.net.

Как оказалось, речь идет об автомобиле марки Toyоta. В момент обстрела в его салоне находился водитель и пассажир, которые не пострадали. Сообщение об этом чрезвычайном происшествии поступило на пульт патрульной полиции около 21 часов вечера. В сообщении уточнялось, что инцидент произошел на перекрестке улицы Литейной и спуска Крутогорного. Снаряд, выпущенный из ручного гранатомета, взорвался в передней части транспортного средства. «В результате взрыва повреждено колесо авто, на месте работали следственно-оперативная группа и взрывотехники», - говорится в сообщении, распространенном полицией. 

Напомним, немногим ранее в Киеве на улице Петра Запорожца, неизвестный мужчина выстрелил в голову прохожему. Пострадавший получил достаточно тяжелые травмы и был госпитализирован в отделение нейрохирургии больницы скорой помощи. Вчера стало известно, что мужчина, совершивший данное преступление, уже был задержан полицией. 



Теги: Донбасс, внедорожник, Днепр, расстрел
 
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