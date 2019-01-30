В Крыму оккупанты сами себя загнали в тупик: Путину придется договариваться с Украиной

30.01.2019 10:30

Похоже, что кремлевские преступники действительно "откусили" непосильный для себя кусок, в результате чего страдают простые жители, так как оккупанты просто не в состоянии им обеспечить хоть какое-то подобие цивилизованной жизни.

Юрий Медовар, который является российским независимым экспертом и кандидатом геолого-минералогических наук, заявил, что нет абсолютно никакого смысла в реконструкции Северо-Крымского канала, если не будет осуществляться подача воды с материковой части украинского государства, передает "Диалог.UA".

Медовар убежден, что оккупационным властям Крыма придется договариваться с Украиной. Он также указал на еще один фундаментальный момент для данного канала. Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сообщил о фундаментальном решении Украины касательно поставок воды в Крым. Также в Крыму оккупанты цинично разворовали важнейшее оборудование, которое должно было помогать спасать жизни крымчан.

Напомним, что известный украинский журналист Виталий Портников четко дал понять, почему аннексированный Крым является настоящей обузой для российского агрессора.



Источник: www.dialog.ua