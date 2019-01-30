- В Крыму оккупанты сами себя загнали в тупик: Путину придется договариваться с Украиной 10:30
- «Город превратили в кислотную язву»: в соцсетях рассказали о последствиях химатаки в Крыму09:47
- КПВВ Донетчины: Пограничники рассказали, какие документы подделываются чаще всего08:46
- Ванга в свое время сообщила, кто в 2019-м станет президентом Украины08:30
- "Отказали в праве на жизнь", - у идеолога "ДНР" Пургина беда, его с женой оставили без "паспортов" 08:15
- Важная информация о "Приват24"07:46
- Пушилин новым указом обрек Донбасс на голод 07:21
- Медведчук озвучил планы "слить" Донбасс: кум Путина хочет полностью изменить Конституцию22:31
- В Софийском соборе произошло страшное ЧП21:32
- Эксперт объяснил, почему Путин больше не будет "шалить" в Азовском море20:37
В Крыму оккупанты сами себя загнали в тупик: Путину придется договариваться с Украиной
Похоже, что кремлевские преступники действительно "откусили" непосильный для себя кусок, в результате чего страдают простые жители, так как оккупанты просто не в состоянии им обеспечить хоть какое-то подобие цивилизованной жизни.
Юрий Медовар, который является российским независимым экспертом и кандидатом геолого-минералогических наук, заявил, что нет абсолютно никакого смысла в реконструкции Северо-Крымского канала, если не будет осуществляться подача воды с материковой части украинского государства, передает "Диалог.UA".
Медовар убежден, что оккупационным властям Крыма придется договариваться с Украиной. Он также указал на еще один фундаментальный момент для данного канала. Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сообщил о фундаментальном решении Украины касательно поставок воды в Крым. Также в Крыму оккупанты цинично разворовали важнейшее оборудование, которое должно было помогать спасать жизни крымчан.
Напомним, что известный украинский журналист Виталий Портников четко дал понять, почему аннексированный Крым является настоящей обузой для российского агрессора.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Крым, вода, оккупация
- Крым окончательно остался без воды: в Херсонской области заработала дамба, перекрывающая днепровскую воду на оккупированный полуостров
- С 1 января в аннексированном Крыму подорожали газ и вода
- В Крыму из-за аварии тысячи людей остались без воды
- В оккупированном Крыму из кранов течет болотная вода коричневого цвета: стало известно, когда вода на полуострове закончится полностью
- Жители Симферополя о питьевой воде в городе: «Использовать невозможно!»
- Россия может применить силу: у Порошенко рассказали про опасную ситуацию у админграницы с Крымом
- КПВВ Донетчины: Пограничники рассказали, какие документы подделываются чаще всего08:46
- "Отказали в праве на жизнь", - у идеолога "ДНР" Пургина беда, его с женой оставили без "паспортов" 08:15
- Пушилин новым указом обрек Донбасс на голод 07:21
- Медведчук озвучил планы "слить" Донбасс: кум Путина хочет полностью изменить Конституцию22:31
- Главари ОРДО заявили, что их не устроит победа Порошенко на выборах президента21:04
- Процесс интеграции Донбасса с Россией перешел в активную фазу, — главарь «ДНР»20:05
- Жители Донецка обсуждают, сколько стоит покататься на коньках19:33
- "Мой родной Донецк идет ко дну", - эмоциональный пост Казанского о разрухе и нищете в "ДНР" всколыхнул Сеть19:02
- "Самоликвидировался", - умер террорист "ДНР" Гордей из Липецка, жаловавшийся, что РФ его бросила19:01
- В «ДНР» назвали «безобразием» футбольные санкции Украины18:29
- В Крыму оккупанты сами себя загнали в тупик: Путину придется договариваться с Украиной 10:30
- Шведский отель предлагает бесплатное проживание за отказ от Интернета10:15
- В жизни изменится многое, если каждый день читать эту молитву10:00
- «Город превратили в кислотную язву»: в соцсетях рассказали о последствиях химатаки в Крыму09:47
- Участники нацотбора на "Евровидение-2019" создали уникальный рояль-комбайн (ВИДЕО)09:30
- Посланы друг другу небесами: астрологи назвали идеальную пару среди знаков Зодиака09:15
- Американка заявила о встрече с древним летающим ящером09:01
- КПВВ Донетчины: Пограничники рассказали, какие документы подделываются чаще всего08:46
- Ванга в свое время сообщила, кто в 2019-м станет президентом Украины08:30
- "Отказали в праве на жизнь", - у идеолога "ДНР" Пургина беда, его с женой оставили без "паспортов" 08:15
- В жизни изменится многое, если каждый день читать эту молитву10:00
- Посланы друг другу небесами: астрологи назвали идеальную пару среди знаков Зодиака09:15
- Ученые рассказали о связи между мобильными телефонами и недостатком сна у детей21:58
- Никогда так не делайте: Комаровский о серьезной ошибке в лечении гриппа14:27
- Медики выяснили, в каких дозах красное вино полезно для сердца11:13
- Что делать, если смартфон замерзает и отключается на морозе22:15
- Врачи назвали сладость, очищающую организм от токсинов21:21
- Раскрыта правда о сосисках: стоит ли есть20:30
- Японец рассказал невероятную историю жизни с девушкой, болеющей амнезией18:35
- Профилактика гриппа: что съесть, чтобы не заболеть17:40
- Почему жителям Донецка и Луганска Путин никогда не раздаст паспорта России: о гражданстве РФ можно забыть
- На оккупированном Донбассе местные жители в упор расстреляли российского военного, открывшего огонь по мирным
- Ситуация на КПВВ Украины: очереди на всех блокпостах
- Мощная "ответка" ВСУ. Армия России считает убитых и раненых наемников
- Жительница Донецка: "Нас уже лишили аэропорта, а к лету не будет трамваев и троллейбусов, на Донецк больно смотреть"
- Путин готов отдать 400 км границы: «Все ради самого дорогого»
- «Идет скрытый передел»: Ходаковский объяснил проблемы с мусором в Донецке
- Процесс интеграции Донбасса с Россией перешел в активную фазу, — главарь «ДНР»
- В Кремле дали добро. Пушилин анонсировал рост зарплат в ОРДО
- Превратить Украину в ОРДЛО: программа Савченко вызвала шок в соцсети