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В неподконтрольной Макеевке обвалилась кровля местного кафе

30.01.2019 20:45
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В неподконтрольной Макеевке обвалилась кровля местного кафе

В Макеевке Донецкой области произошло обрушение кровли местного кафе. Об этом сегодня сообщили горожане в соцсети ВКонтакте.

Инцидент произошел в поселке ЯКХЗ [ЯКХЗ — «Ясиноватский коксохимический завод» — ред.] На этот раз под тяжестью снега обвалилась крыша пристройки кафе «Трактир» на улице Депутатской.

Официальной информации о происшествии, как и данных о пострадавших, пока нет.

Ранее сообщалось, что в неподконтрольном Шахтерске обрушился козырек супермаркета«Первый республиканский».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Макеевка, кафе, кровля
 
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