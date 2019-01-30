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В неподконтрольной Макеевке обвалилась кровля местного кафе
30.01.2019 20:45
В Макеевке Донецкой области произошло обрушение кровли местного кафе. Об этом сегодня сообщили горожане в соцсети ВКонтакте.
Инцидент произошел в поселке ЯКХЗ [ЯКХЗ — «Ясиноватский коксохимический завод» — ред.] На этот раз под тяжестью снега обвалилась крыша пристройки кафе «Трактир» на улице Депутатской.
Официальной информации о происшествии, как и данных о пострадавших, пока нет.
Ранее сообщалось, что в неподконтрольном Шахтерске обрушился козырек супермаркета«Первый республиканский».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Макеевка, кафе, кровля
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