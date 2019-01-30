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В Николаеве посреди улицы расстреляли супружескую пару: видео с места происшествия
Сегодня, 30 января, в городе Николаев прямо посреди улицы расстреляли супружескую пару, информирует replyua.net.
Происшествие случилось возле здания районного суда. По предварительным данным, женщина скончалась на месте, а мужчина умер по дороге в больницу. Отмечается, в семейную пару стреляли из охотничьего карабина «Сайга». На место ЧП прибыли пять автомобилей патрульной полиции, Следственно-оперативная группа Ингульского райотдела полиции, эксперты. Позже стало известно, что полиции удалось задержать стрелка, однако его сообщнику удалось скрыться.
В данный момент в городе объявлен план «Перехват». В полиции сообщили, что разыскивается микроавтобус «Мерседес Вито», на котором скрылся второй подозреваемый. «Сегодня около 15:00 в Ингульском районе города Николаева у Ленинского районного суда местный житель смертельно ранил из огнестрельного оружия супругов. Женщина погибла на месте происшествия, мужчина в карете скорой помощи. Благодаря оперативным действиям правоохранителей злоумышленник был задержан оперативным сотрудником Ингульский отдела полиции. Проводятся следственные действия, на месте происшествия находится все руководство Николаевского главка полиции во главе с начальником ГУНП Николаевской области Александром Анохиным. Предварительная квалификация - статья 115 часть 2 Уголовного кодекса Украины», – сообщили в полиции.
По данным правоохранительных органов, в суде состоялось заседание, в котором решался спор между николаевцами и одесситами. В результате судебного разбирательства проиграли жители Николаева. После окончания заседания, между оппонентами возникла ссора, в результате которой николаевец достал карабин и расстрелял одесситов.
Теги: Донбасс, Николаев, суд, убийство, расстрел
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