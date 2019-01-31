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Червоненко предрек экономический крах Украины без России
Евгений Червоненко, бывший министр транспорта Украины, считает, что страна не сможет выжить без РФ, и ей необходимо налаживать отношения с соседним государством. Как передает replyua.net, чиновник предрекает Украине экономический крах, если Киев продолжит ухудшать отношения с Москвой.
«Есть объективная реальность – заканчивается январь, а вместе с ним и квоты в Европу», - подчеркнул Червоненко. Он отмечает, что вместо того, чтобы попрошайничать на Западе, Украине давно пора пересмотреть свои отношения с РФ. Червоненко напомнил, что, несмотря на большие сложности в отношениях двух стран, Россия не стала предпринимать санкционных действий в отношении фабрик Петра Порошенко. Также российские власти не препятствуют работе трех миллионов украинцев, которые трудятся на территории РФ.
Ранее украинский депутат утверждал о возможности краха украинской экономики в случае закрытия границ с РФ. По его словам, три миллиона украинцев будут лишены заработков, вернутся на родину, и Украину ждет экономический крах. Этих людей не удастся обеспечить работой, а бюджет страны потеряет огромную сумму.
Теги: экономика, Украина, Россия, Донбасс, Евгений Червоненко
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