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Россия доминирует: Украину предупредили о бессилии НАТО в Черном и Азовском морях

31.01.2019 19:17
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Россия доминирует: Украину предупредили о бессилии НАТО в Черном и Азовском морях

Военно-морские силы Украины и НАТО не способны противостоять российской агрессии в Азовском и Черном морях.
Такое мнение высказал "Апострофу" заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.
"Ситуация в Черном и Азовском морях действительно развивается в негативном направлении, здесь я согласен с оценками американской разведки. Россия сейчас полностью доминирует в этом регионе, чувствуя полную безнаказанность. Военными средствами она контролирует Черное и Азовское моря, а также Керченский пролив.
К сожалению, Украина и страны НАТО сейчас не могут изменить баланс в свою пользу, поскольку военно-морские силы и Украины, и стран НАТО - Румынии и Болгарии - не способны как-то противостоять российским возможностям", - убежден эксперт.
Также, по словам Самуся, Россия сконцентрировала в Крыму мощные военно-морские, ракетные и авиационные группировки, которые военными инструментами могут легко влиять на ситуацию в регионе.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Азовское море, НАТО, Черное море
 
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