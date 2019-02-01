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Покушение на Порошенко: В УГСО рассказали, как охраняют президента
Наибольшую опасность жизни и здоровью президента Украины, согласно Конституции Украины, который является верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины, составляли визиты на территорию Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил руководитель Управления государственной охраны Валерий Гелетей в интервью в эфире одного из телеканалов, передают Донецкие новости.
«Если в течение 2014-2016 годов основная нагрузка по обеспечению безопасности приходилась на место работы и жительства президента Украины, маршруты его передвижения и нахождения в общественных местах, то в 2017-2018 годах акценты сместились – основная опасность сосредоточена в зоне проведения операции объединенных сил. Президент там бывает очень часто как верховный главнокомандующий вооруженных сил Украины», – сообщает Гелетей.
По его словам разглашать имена подозреваемых не позволяет тайна следствия, но ряд дел имеют судебную перспективу. Он добавляет, что ситуации предотвращения преступлений против жизни и здоровья президента также является сигналом безопасности для иностранных лидеров, которые посещают Украину и прифронтовые территории.
«Для нас вопрос безопасности – это не задержание человека. Ведь задержание, когда происходит взрыв или выстрел – это брак в работе госохраны. Мы работаем на опережение. Главное – исключить покушение на жизнь и здоровье президента Украины», – подытожил Гелетей.
Теги: Украина, Донбасс, президент, охрана , Порошенко
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