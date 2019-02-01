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Соловьев выдал едкий спич о войне на Донбассе и оскорбил украинцев: "Никакого холодного мира нет и не будет"
01.02.2019 13:42
Кремлевский пропагандист едко высказался о "холодном мире" и назвал войну на оккупированном РФ Донбассе "гражданской".
В эфире своего "политического шоу" на телеканале "Россия 1" Соловьев едко заявил, что украинцы могут не мечтать о холодном мире со страной-агрессором, поскольку РФ не вернет захваченные территории, передает "Диалог.UA".
Пропагандист Кремля в очередной раз высказался о том, что на востоке Украины идет "гражданская" война, к которой якобы страна-агрессор непричастна. Также он заверил, что оккупированные территории Россия не возвратит и россияне смотрят на украинцев как на "сумасшедших родственников".
Кроме того, рупор Кремля после свержения венесуэльского диктатора разразился угрозами напасть на Украину.
Теги: политика, Украина, Россия, Донбасс, гражданская война, мир, шоу
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