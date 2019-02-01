Украинские власти хотят узаконить марихуану: к чему это приведет

01.02.2019 19:38

В Украине всерьез заговорили о легализации марихуаны. И. о министра здравоохранения Ульяна Супрун считает, что на такой шаг можно пойти из-за медицинских побуждений. Мол, легкий наркотик лечит от многих болезней, а самое главное — не несет ощутимого вреда для здоровья пациента.

Так ли это и реальна ли легализация марихуаны в Украине — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

В Министерстве здравоохранения предложили легализировать марихуану в медицинских целях. На сайте парламента уже зарегистрирована петиция;

Эксперты и врачи уверены, что в этой идеи нет ничего плохого. Если лечение будет под присмотром специалиста, то марихуана может помочь тяжелобольным людям;

Легкие наркотики в том или ином виде узаконены в более чем 40 странах мира. В том числе в Германии, Канаде, Италии и других.

Что предлагают

На сайте Верховной Раде уже зарегистрирована электронная петиция, авторы которой призывают народных депутатов де-факто легализировать каннабис в Украине. За 7 дней она собрала 6 тысяч подписей. На петицию отводится еще 87 дней, до этого срока авторы идеи должны набрать чуть более 19 тысяч подписей.

“Законодательно урегулировать доступ пациентов к препаратам с каннабиса при лечении хронической боли, эпилепсии, анорексии, посттравматического синдрома, заболеваний иммунной системы, артрита и ревматизма, астмы, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, хореи Гетингтона, герпеса, язв, потери веса при СПИДе, диабетической нейропатии, различных форм склероза и многих других тяжелых болезней”, — говорится в описании идеи.

При этом авторы призывают создать надлежащие условия для полноценного применения растений в медицинской и научной деятельности, в том числе с целью разработки, клинических исследований и государственной регистрации действенных лекарственных средств.

А Ульяна Супрун уверяет, что медицинский каннабис существенно отличается от "травы с черного рынка", ведь почти не имеет психотропного действия, обезболивает, расслабляет и тормозит болевые ощущения.

Что думают врачи и эксперты

В целом опрошенные специалисты поддерживают инициативу. Их аргументацию можно свести к следующим пунктам:

При тяжелых болезнях марихуана помогает расслабиться, уснуть, снять стресс и резкие боли. В частностиЮ использование травы в медицинских целях может существенно облегчить жизнь онкобольным;

“Прекрасно действует как снотворное, ведь один из распространенных побочных эффектов лечения — потеря сна. Препараты не помогают, а вот масло конопляное или затяжка дыма позволяет человеку уснуть. Снижается тошнота и рвота, а после химиотерапии это важно. Уходят спазматические боли. У нас в сообществе много женщин принимают конопляные препараты, имею ввиду и тех, кто живет заграницей, и наших. Если берем людей, которые на 4-й стадии рака и чувствуют себя плохо, то родственники вынужденны завозить марихуану нелегально, чтобы хоть как-то облегчить страдания”, — рассказала глава сообщества "Афина. Женщины против рака" Нина Резниченко.

Речь не идет о том, что в случае легализации травы в медицинских целях украинцы смогут курить ее налево и направо. Она будет лишь добавлена в лекарства как одно из веществ;

“На многих европейских рынках марихуана легализирована, и фарминдустрия разрабатывает соответствующие лекарства, уменьшая компонент галюценогенов... Это не значит, что будет трава для курения. Вероятно, будут разные медицинские формы, клинические, по типу таблеток”, — считает исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей Владимир Игнатов.

Правда, при легализации марихуаны все же есть определенные риски. Ранее врач-нарколог Юрий Пакин пояснил, что употребление травы вызывает быстрое привыкание. За 1-2 раза зависимость не сформируется, но если человек будет регулярно употреблять каннабис 2-3 месяца, то она появится.

"Марихуана как наркотическое средство после употребления вызывает состояние комфорта, удовольствия, повышается стремление общаться друг с другом, хорошее настроение. Но через какое-то время концентрация марихуаны в организме снижается. После этого настроение из хорошего возвращается на исходный уровень, и еще чуть-чуть снижается. Начинают появляться элементы депрессии. А кому интересно ходить с депрессией? У человека возникает желание еще разок покурить, возобновить свое комфортное состояние. Затем опять снижение концентрации и нарастание депрессии", — рассказал он.

При этом, если речь идет лишь о медицинских целях и под надлежащим контролем со стороны врача, то тут, по мнению Юрия Пакина, проблем нет.

"С этим можно абсолютно согласиться. В медицине уже давно и широко используются более тяжелые наркотики опийной группы. Возникает вопрос — почему же нельзя использовать более легкие наркотики?" — считает врач-нарколог.

Как делают во всем мире?

На данный момент марихуана легализована во многих развитых странах мира. При чем как в медицинских целях, так и для обычного употребления. В Израиле, к примеру, использование каннабиса было разрешено в медицинских целях лишь в 2018 году.

Хоть и употребление марихуаны декриминализировано в стране, за курение травки в общественном месте придется заплатить штраф. В США каннабис узаконен в 29 штатах. Если по медицинскому назначению врач выпишет прием травы, то проблем с законом не будет.

В Польше, к примеру, разрешено использовать марихуану в лечебных целях. Такое решение было принято совсем недавно, в 2017 году. А в Чехии легализировано личное употребление травы, при себе можно иметь до 15 грамм каннабиса.

Настоящий бум произошел в октябре 2018 года и в Канаде. Местная власть сняла запрет на употребление легкого наркотика в рекреационных целях. Все совершеннолетние граждане страны могут купить до 30 грамм вещества, также в небольших объемах можно выращивать траву и дома.

Еще дальше пошли в Уругвае. Эта страна первой в 2013 году легализировала выращивание, продажу и употребление марихуаны. Как и в Канаде, причиной такого шага правительства стало желание забрать бизнес у наркомафии.