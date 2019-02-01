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Выборы-2019: кто из «тройки лидеров» заинтересован в установлении мира в Украине
Ни Порошенко, ни Тимошенко, ни Зеленский не заинтересованы в установлении мира в Украине. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA сообщил политолог, директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш.
По мнению собеседника издания, ни Порошенко, ни Тимошенко, ни Зеленский не заинтересованы в решении основной проблемы, которая стоит перед Украиной - это проблема установления мира.
«Решение этой проблемы повлечет за собой решение многих других моментов, начиная от экономических, повышения уровня жизни и ликвидации раскола в обществе. Ни один из перечисленных выше кандидатов в этом не заинтересован. Если говорить о Зеленском и стоящем за ним Коломойском, можно сказать, что и Коломойский непосредственно, и Порошенко, и Тимошенко были причастны к проведению той политики, которая привела к войне», - уверен политолог.
По мнению эксперта, избиратели должны обращать внимание не на внешний антураж, не на съезды и выдвижения, а на политику, которую проводит та или иная партия.
«Внешний антураж - это обертка. Надо смотреть на суть, потому что когда мы покупаем некий товар в магазине, мы, конечно, смотрим на обертку, но покупаем сам товар собственно. В некотором смысле можно провести и аналогию с политикой. Мы выбираем не съезд, мы выбираем конкурентного кандидата, который будет проводить конкретную политику. К сожалению, многие избиратели этого не понимают, клюют на обертку, а потом удивляются, почему это их избранник грабит и уничтожает страну», - добавляет Евгений Филиндаш.
Теги: Украина, Донбасс, мир, лидер, выборы президента
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