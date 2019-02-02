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Боевики снова заблокировать работу СММ ОБСЕ на Донбассе

02.02.2019 16:23
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Боевики снова заблокировать работу СММ ОБСЕ на Донбассе

Патруль миссии не пропустили на пункта пропуска у границы с РФ

Пророссийские боевики на Донбассе в очередной раз заблокировали доступ наблюдателей Специальной мониторинговой миссии к участку, прилегающему к границе с Российской Федерацией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Как отмечается, в пункте пропуска на границе с РФ у Извариного двое наемников российско-оккупационных войск (один, очевидно, вооружен) в очередной раз (подобные случаи отказов были отмечены в ежедневных отчетах СММ от 15 и 25 января 2019 года), ссылаясь на отсутствие разрешения патрулю Миссии находиться на пункте пропуска у границы, приказали международным наблюдателям покинуть указанный район.

Кроме того, на пешеходном пункте пропуска на границе с РФ вблизи Северного боевик российско-оккупационных войск в очередной раз приказал патрулю Миссии, который проводил верификацию гражданского населения относительно перемещения через границу, немедленно покинуть указанный район. Он аргументировал свой приказ тем, что якобы "между "ЛНР" и ОБСЕ нет сотрудничества".

Сообщается, что факты недопущения наблюдателей СММ в этом районе ранее уже неоднократно фиксировались в ежедневных отчетах Миссии. Так, о подобных отказа было указано в ежедневных отчетах от 17, 31 декабря 2018 года и 15, 22 января текущего года.

Источник :  https://www.rbc.ua 



Теги: Донбасс, работа, боевики, СММ ОБСЕ
 
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