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Богомолец попала в ДТП в Одессе
02.02.2019 08:00
У нее травмировано правое плечо и правая нога, но скорую не вызывали.
Народный депутат, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения и кандидат в президенты Ольга Богомолец, которая ранее потеряла сознание в Раде, попала в ДТП в Одессе.
Об этом сообщает сайт города 048.ua.
По словам очевидцев, на углу улиц Канатной и Большой Арнаутской в автомобиль Богомолец влетел ВАЗ. Отмечается, что нардеп сидела на пассажирском сидении впереди, и именно в это место врезался автомобиль.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, депутат, Одесса, ДТП
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