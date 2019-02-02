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Дело Савченко-Рубана,новый суд

02.02.2019 11:20
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Дело Савченко-Рубана,новый суд

Глава Генпрокуратуры Украины Юрий Луценко в эфире телеканала «Прямой» заявил, что дело внефракционного депутата ВР Надежды Савченко и главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана перенесли в Чернигов, информирует replyua.net

«Фактически, дело Савченко и Рубана было завершено. Я считаю, что они оба намеревались затянуть ознакомление с материалами следствия... Однако в конечном счете это закончилось, и теперь они должны предстать перед судом. Буквально сегодня было принято судебное решение о том, что этот суд состоится в Чернигове», - пояснил Луценко. Также он отметил, что соответствующее решение суд принял в связи с тем, что большинство свидетелей по этому делу либо проживают в этом городе, либо же им удобнее добираться к нему. «Поскольку первый вариант был Славянск», - сказал генпрокурор.

«Мы готовы выехать в Чернигов и поддержать обвинение. С нашей точки зрения, есть все доказательства того, в чем обвиняем этих двух граждан», - сделал вывод Луценко.



Теги: Донбасс, дело, Савченко
 
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