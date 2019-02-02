Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Гройсман пообещал скорое возвращение Крыма и Донбасса

02.02.2019 18:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Гройсман пообещал скорое возвращение Крыма и Донбасса

Глава правительства Владимир Гройсман заявил, что рано или поздно Украина вернет неподконтрольные Крым и Донбасс и возобновит свою территориальную целостность.

Премьер-министр отметил:

«Донбасс снова будет украинским. Вопрос только когда? Мы, конечно, хотим, чтобы это произошло как можно быстрее, и это произойдет. Крым — украинский, мы вернем его обратно. Это лишь вопрос времени. Советский Союз был также очень сильным, но все империи рано или поздно разваливаются. Наша цель — создать сильную экономику и высокий уровень жизни — и в конечном итоге оккупированные территории вернутся, потому что люди там захотят жить в Украине».

Источник : https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Крым, возвращение, Гройсман
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх