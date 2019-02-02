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Как монетизация субсидий разгонит цены в Украине: в НБУ рассчитали риски
На что пойдет то, что должно тратиться на коммунальные услуги.
В Нацбанке дали свой прогноз, как монетизация субсидий в Украине повлияет на рост цен. По их экспертному мнению, влияние будет незначительным, пишетГлавред.
"Если брать ту информацию, которая сейчас есть, а именно о том, что это будет 6 млрд гривен (наличных выплат – ред.) в месяц, и этот эксперимент будет продолжаться два месяца, то это не выглядит как нечто значительное. В теории, эти 12 млрд грн не должны идти на потребительский рынок, это деньги, которые должны тратиться на коммунальные услуги", – заверил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб на сегодняшней пресс-брифинге.
От отметил, что из-за монетизации уровень инфляции 2019 в Украине будет колеблется "в пределах сотой процента".
Источник : https://from-ua.
Теги: Донбасс, НБУ, цена, субсидия, риск, монетизация
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