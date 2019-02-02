Обрушение коллектора в Бердянске: водоснабжение частично возобновлено

02.02.2019 18:40

В городе произошла авария на канализационном коллекторе длиной 150 метров.

В Бердянске Запорожской области после аварии на коллекторе частично возобновлена подача воды. Об этом в субботу, 2 февраля, пишет 112 Украина.

Отмечается, что авария произошла на канализационном коллекторе длиной 150 метров.

"Сейчас продолжаются работы: проложено 25 метров новой трубы, частично возобновлено водоснабжение. Но власти в своем заявлении подчеркивают, что делают все возможное, но не гарантируют, что воду не придется снова отключать, так как вчера обнаружили обвал на другой части коллектора", - отметила корреспондент.

Источник : https://korrespondent.net