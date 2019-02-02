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Прогремели выстрелы в Черном море: Россия готова нанести удар

02.02.2019 22:40
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Прогремели выстрелы в Черном море: Россия готова нанести удар

Второго февраля в Черном море прозвучали выстрелы: Российский Черноморский флот проводит активную подготовку к боевым действиям. Накал обстановки в леденящих водах. Экипаж крупного десантного корабля Российского Черноморского флота "Цезарь Куников", совершил серию артиллерийских выстрелов в Черном море. Российская сторона уверяет, что действия по боевой подготовке совершились исключительно в целях морской и береговой безопасности, передает  https://www.dialog.ua Эти данные появились второго февраля, их сообщило отделение информационного обеспечения Черноморского флота России. Россия пытается свести акценты к тому, что выстрелы были совершены в соответствии с плановой боевой подготовки и не несут угрозы. Россия уточняет, что при данной части военной подготовки, в ходе высадки на побережье экипаж корабля совершил серию выстрелов с артиллерийских установок по береговым целям, которые имитировали точки расположения противников, а после отрабатывали действия по отражению воздушных атак условного противника.

 



Теги: Россия, Донбасс, Черное море, УДАР, выстрелы
 
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