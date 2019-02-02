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Стало известно, какой бизнес «урвал» Пушилин
02.02.2019 08:19
Нынешний главарь «ДНР» Денис Пушилин взял под свой «контроль» мобильный оператор «Феникс».
Об этом заявил экс-главарь НВФ на Донбассе Александр Ходаковский.
Он также утверждает, что «Феникс» является довольно прибыльным предприятием.
«На него уже давно глаз «положили». И Тимофеев (бывший «министр доходов ДНР», — прим. ред.) собирался его забрать и отдать своей дочери. Я так понял, то что не успел сделать Тимофеев, уже сделали по большому счету. Уже прошла информация о назначении нового директора на «Фениксе». Этот директор напрямую аффилирован с нынешним главой «государства».
Источник : http://lugradar.net
Теги: Донбасс, бизнес, Пушилин
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