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ТОП-10 смартфонов зимы возглавил мощный "китайфон"
Лидирующую позицию второй месяц подряд занимает игровой смартфон Nubia Red Magic Mars.
Владельцы популярной утилиты AnTuTu, которая используется для определения мощности мобильных устройств, опубликовали рейтинг самых мощных смартфонов на Android по итогам прошлого месяца.
Лидирующую позицию второй месяц подряд занимает игровой смартфон Nubia Red Magic Mars от китайского производителя ZTE. Его рекордный результат в 320 996 баллов пока не смог побить ни один другой Android-аппарат. Таких показателей удалось добиться благодаря уникальному двойному охлаждению процессора Snapdragon 845.
Пятерку лидеров замыкают смартфоны Huawei Mate 20, Honor V20, геймерский Mate 20 X и Honor Magic 2 – все они работают на топовом 7-нанометровом чипе Kirin 980. А вот Huawei Mate 20 Pro уступил свое место игровому Xiaomi Black Shark Helo. Как объяснили в AnTuTu, большинство Pro-версий использовались в сбалансированном режиме, который ограничивает максимальную производительность ради экономии энергии.
В ТОП-10 также попали OnePlus 6T, Vivo NEX Ultimate (он же Vivo NEX S) и еще один смартфон для геймеров Asus ROG Phone, который набрал 295 008 баллов в бенчмарке AnTuTu.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, смартфон, топ
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