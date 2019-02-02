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Трамп заявил о готовности к новым переговорам по вооружению
Президент США Дональд Трамп заявил, что он готов начать обсуждение заключения нового договору по контролю над вооружением, передает replyua.net со ссылкой информационное агенство Reuters.
При этом он добавил, что для обсуждения нужно добавить больше сторон: "собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор, который будет намного лучше". Напомним, государственный секретарь США Майк Помпео объявил, что США с 2 февраля начинает выход из ракетного договора, который продлится на протяжении шести месяцев.
Отметим, ракетный договор, который был подписан США и Российской Федерацией в 1987 года запрещает странам "разрабатывать, испытывать и иметь на вооружении крылатые и баллистические ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5000 км". Также, в Штатах неоднократно заявляли, что Россия нарушала данный договор, после чего США выдвинули ультиматум России, на который последняя не согласилась.
Источник : https://replyua
Теги: Донбасс, переговоры, вооружение
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