Устойчивость банков будут оценивать по новому правилу

02.02.2019 09:59

Национальный банк Украины выпустил новое постановление, которое регулирует оценку устойчивости банков и банковской системы.

В новом постановлении Нацбанк определяет необходимый уровень норматива достаточности капитала и норматива адекватности (достаточности) регулятивного капитала.

Также регулятор внес коррективы в раздел второго пункта седьмого постановления, определив, что оценка устойчивости банка будет состоять из двух или трех этапов, которые заключаются в следующем:

Первый этап — оценка качества активов банка и приемлемости обеспечения по кредитным операциям.

Вторым этапом должна быть экстраполяция результатов оценки качества активов банка и приемлемости обеспечения по кредитным операциям, расчет нормативов достаточности капитала с учетом экстраполяции.

Третьим — осуществление стресс-тестирования по базовому и неблагоприятным макроэкономическим сценариям и расчет нормативов с учетом стресс-тестирования.

Эти изменения предусмотрены Постановлением правления НБУ №21 «Об утверждении Изменений к Положению о проведении оценки устойчивости банков и банковской системы Украины» от 17 января 2019 года, а вступают в силу они с 26 января 2019 года.

Источник : https://politeka.