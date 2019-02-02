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В Киеве двое "полицейских" похитили двух девушек: объявлен план "Перехват"

02.02.2019 11:40
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В Киеве двое "полицейских" похитили двух девушек: объявлен план "Перехват"

Инцидент произошел в районе метро Осокорки.

Утром 2 февраля в Дарницком районе Киева, возле станции метро "Осокорки", двое мужчин, которые представились сотрудниками полиции, похитили двух молодых девушек.

Полиция объявила в столице план "Перехват", копы разыскивают двоих мужчин на Hyundai Accent. Об этом со ссылкой на собственные источники передает "Информатор".

По данным журналистов, о похищении заявили очевидцы. Как стало известно, два человека на Hyundai с номерным знаком АА2071ЕО представились сотрудниками полиции. Подозреваемые имели при себе огнестрельное оружие.

Похитители силой затащили девушек в машину и увезли в сторону Харьковского шоссе. Одного из "полицейских" описали как худощавого, среднего роста мужчину, в синей куртке. Второй – полный, в темной куртке.

Источник : https://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, Киев, девушки, полицейский, план
 
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