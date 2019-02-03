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Дождь и +14: синоптики дали неожиданный прогноз погоды на начало недели
Первый день недели, 4 февраля, в Украине пройдет без существенных осадков, в большинстве областей ожидается плюсовая температура.
Так, согласно данным синоптиков Укргидрометцентра, в понедельник на территории страны будет облачно, и только в южной части — переменная облачность
Прогнозируют также туман, а на дорогах, кроме юга, местами гололедицу. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Средняя температура ночью от +3 (на юге +4) до -1, днем от +3 до +5 (на юге +13) градусов.
В Киеве — без существенных осадков, туман, на дорогах местами гололедица; температура ночью 1-3, днем 3-5 градусов тепла.
Во вторник, 5 февраля, в Украине без существенных осадков, однако дождь ожидается в западных областях. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.
Ветер переменный, 3-8 м/с. Температура ночью от -4 на востоке до +3 в южной части Украины, днем в среднем от 0 до +4 (на юге до +14) градусов.
В Киеве 5 февраля — без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 0 до -2, днем от 0 до +2 градусов.
Источник from-ua
Теги: Донбасс, дождь, потепление, прогноз погоды
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