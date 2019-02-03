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«Когда комментарии не нужны»: в ОРЛО выпустили туалетную бумагу под названием «# Донбасснаш»
03.02.2019 22:31
Во временно неподконтрольном украинскому правительству Алчевске на Луганщине, появилась туалетная бумага под названием «# Донбасснаш».
Об этом пишет журналист Денис Казанский на своей странице в Twitter., разместив соответствующие фото, передает donpress.com.
«Когда комментарии не нужны», — написал он в посте.
Как видно на обертке от «изделия» в юридическому адресу указана Украины, хотя при этом написано, что «сделано в «ЛНР».
Теги: Украина, Донбасс, Алчевск, фото, туалетная бумага, ЛНР, соцсети
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