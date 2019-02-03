«Когда комментарии не нужны»: в ОРЛО выпустили туалетную бумагу под названием «# Донбасснаш»

03.02.2019 22:31

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Алчевске на Луганщине, появилась туалетная бумага под названием «# Донбасснаш».

Об этом пишет журналист Денис Казанский на своей странице в Twitter., разместив соответствующие фото, передает donpress.com.

«Когда комментарии не нужны», — написал он в посте.

Как видно на обертке от «изделия» в юридическому адресу указана Украины, хотя при этом написано, что «сделано в «ЛНР».